Pensione giugno 2024: ecco chi non l’ha ricevuta giorno 1, perché e quando viene pagata

Alcuni beneficiari riceveranno l'importo dall'1 di giugno, altri dovranno attendere qualche giorno.

Non tutti hanno ricevuto la pensione dell’Inps l’1 giugno 2024 ma la avranno con un leggero ritardo: ecco perché e quando viene pagata effettivamente per il mese in corso.

Pensione giugno 2024, chi la riceve l’1 e chi in “ritardo”

Come è noto, l’Inps paga le pensioni nel primo giorno bancabile del mese. Per il mese di giugno 2024, non si tratta di giorno 1 – che è sabato – e neanche di giorno 2, in quanto domenica e anche festivo (si celebra, infatti, la Festa della Repubblica). Tuttavia, qualcuno avrà la possibilità di ricevere il pagamento l’1 giugno e si tratta degli utenti che ritirano la pensione negli uffici di Poste Italiane.

Per tutti gli altri, niente panico. Il pagamento arriverà lunedì, non c’è alcun problema ed è tutto regolare. L’Inps, infatti, ha annunciato che il pagamento avverrà con valuta:

1° giugno , nel caso di pagamento negli uffici di Poste Italiane;

, nel caso di pagamento negli uffici di Poste Italiane; 3 giugno, nel caso di pagamento in banca.

Il calendario dei pagamenti alla Posta

Per il ritiro delle pensioni negli uffici postali, si seguirà orientativamente il seguente calendario (si consiglia di verificare il calendario delle singole sedi):

Cognomi A-C : sabato 1 giugno (solo di mattina);

: sabato 1 giugno (solo di mattina); Cognomi D-K : lunedì 3 giugno;

: lunedì 3 giugno; Cognomi L-P : martedì 4 giugno;

: martedì 4 giugno; Cognomi Q-Z: mercoledì 5 giugno.

Per visualizzare il cedolino della pensione di giugno 2024 basta accedere all’apposito portale online messo a disposizione dall’Inps per tutti i beneficiari.

Altri pagamenti Inps

Non solo pensioni, ma anche assegno unico, assegno di inclusione, Naspi, disoccupazione e altre prestazioni Inps. Ecco un articolo del QdS con tutte le date dei pagamenti previsti per il mese di giugno 2024.