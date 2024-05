Sicilia tra mare, musei, musica e djset: gli eventi in programma per il 2 giugno

Da Catania e Marsala fino a Riposto, non mancheranno gli appuntamenti nell'Isola

Quasi archiviato anche il mese di maggio, stiamo per accogliere l‘estate e giugno, uno dei periodi più attesi dell’intero anno da milioni di persone. Già durante il primo weekend del nuovo mese, sarà il momento di una festività molto importante per l’Italia: il 2 giugno è la festa della Repubblica, nata nel ricordo del referendum dello storico giorno del 1946.

Complice il bel tempo, il sole e le temperature in rialzo, quella di domenica 2 giugno sarà dunque una giornata di svago e divertimento per molti, ma cosa fare durante quella giornata in Sicilia? Di seguito, una breve guida con alcuni degli eventi in programma da non perdere.

Catania e dintorni: cosa fare il 2 giugno

Domenica 2 giugno 2024 nel segno del mare, sole, relax e divertimento quello in Sicilia. Per quella giornata, sono infatti diversi gli eventi in programma nell’Isola: da Catania e Marsala fino a Riposto, non mancheranno gli appuntamenti. Alla domanda “cosa si può fare il 2 giugno in Sicilia?” la risposta più automatica è una: andare al mare. Nella giornata della festa della Repubblica Italiana, infatti, saranno migliaia i siciliani e i turisti pronti a visitare le innumerevoli spiagge siciliane, ovunque apprezzate.

Se non si vuole già andare a trascorrere una giornata in spiaggia, invece, esistono numerose alternative. A Catania, proprio domenica 2 giugno avrà inizio la molto attesa mostra dal nome “Caravaggio, la verità della luce”, in programma alla Pinacoteca Comunale fino al prossimo 6 di ottobre. Ricordiamo, inoltre, che come ogni prima domenica del mese è attesa la “Domenica al Museo”, ovvero l’ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e siti culturali della Regione siciliana.

In provincia di Catania, invece, ci saranno diversi eventi indirizzati a tutti: dai bambini ai giovani adolescenti, ragazzi e anche persone adulte. E’ il caso di Torre Archirafi e il suo “Borgo Fest”. Una giornata con un programma ben saldo: musica, mercatini, laboratori creativi, attività ludiche per bambini e dj set. Sempre a Catania (ma al centro della città etnea) sarò possibile eseguire il tour sotterraneo del fiume Amenano e scorgere la storia della città dell’Elefante.

L’evento tra musica, sport e divertimento a Marsala

Dall’altra parte della Sicilia, è stato illustrato al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala in conferenza stampa, il programma dell’evento organizzato per domenica 2 giugno nel luogo del trapanese. Dalle ore 10 fino al tramonto, all’insegna della musica, dello sport, della cultura e della prevenzione sanitaria organizzato dall’Associazione Batticuore Batti Onlus ETS, presieduta dal dottor Gaspare Rubino, su idea di Filippo Peralta della Peralta Production Srls, e direttamente promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Marsala, dell’Asp di Trapani e della Delegazione CONI di Trapani e di tante associazioni del terzo settore, sportive e musicali.