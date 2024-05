Shock nell’Agrigentino, Guardia Costiera recupera cadavere in mare

Giallo tra Licata e Palma di Montechiaro: scattano le indagini.

Mistero in provincia di Agrigento: è stato recuperato in mare, tra le acque di Licata e Palma di Montechiaro, un cadavere.

A occuparsi delle operazioni di recupero la Guardia Costiera.

Cadavere in mare tra Licata e Palma di Montechiaro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una motovedetta della Guardia Costiera – nel corso di un normale servizio di pattugliamento delle coste – avrebbe individuato e successivamente recuperato un cadavere.

Al momento non si conoscono né sesso né nazionalità né altre generalità della vittima. Sono in corso i dovuti accertamenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il giallo di Palermo

Nelle scorse settimane un episodio simile si è registrato all’Addaura, a Palermo. I sommozzatori hanno recuperato il cadavere di un uomo in mare in seguito alla richiesta d’intervento da parte di un sub, che avrebbe individuato il corpo senza vita mentre faceva delle immersioni. Pare che il cadavere si trovasse al largo e che la vittima indossasse un costume da bagno.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Anche per questo caso, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause del decesso.

Immagine di repertorio