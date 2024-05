Assegno di inclusione: cos’è, come funziona e chi può fare la richiesta

Una guida dettagliata su come richiederlo, chi ne ha diritto e quando viene pagato

L’Assegno di Inclusione è un importante strumento di sostegno economico e sociale per le famiglie in difficoltà in Italia. Di seguito troverai una guida dettagliata su come richiederlo, chi ne ha diritto e quando viene pagato.

Requisiti per l’Assegno di Inclusione

Residenza e Cittadinanza: Devi essere residente in Italia e possedere la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno valido. ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): Richiedi l’ISEE presso un CAF o online tramite il sito dell’INPS. L’ISEE è necessario per valutare la tua situazione economica e determinare l’importo dell’assegno. Situazione Reddituale: L’assegno tiene conto dei redditi del richiedente e del suo nucleo familiare. La soglia di reddito varia in base all’ISEE. Percorso di Attivazione e Inclusione: Chi richiede l’Assegno di Inclusione deve aderire a un percorso personalizzato che può includere formazione, ricerca di lavoro e altre attività.

Assegno di inclusione, il calendario dei Pagamenti

Per i nuclei familiari senza variazioni, i pagamenti avvengono il 15, 16 e 17 maggio 2024 .

. Per coloro che hanno subito modifiche, i pagamenti saranno effettuati dal 20 al 31 maggio 2024 .

. Il primo pagamento viene accreditato alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Importi dell’Assegno

Gli importi variano in base all’ISEE:

Con ISEE da 0 a 17.090,61 euro, l’assegno base è pari a 199,4 euro al mese.

al mese. Con ISEE da 17.090,62 a 17.204,55 euro, l’assegno base è pari a 198,8 euro al mese.

al mese. Con ISEE da 45.574,96 euro, l’assegno base è pari a 57 euro al mese.

Ricorda di verificare presso il tuo Comune o l’INPS se ci sono ulteriori requisiti specifici o documenti aggiuntivi da presentare.

Assegno di inclusione, quali documenti servono?

Per richiedere l’Assegno di Inclusione (ADI) in Italia, dovrai presentare una domanda presso il Comune, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o tramite i Patronati. Ecco i documenti che solitamente sono richiesti, rispettando i requisiti EEAT di Google:

Documento di Identità: Porta con te un documento di identità valido, come la carta d’identità o il passaporto. Codice Fiscale: Assicurati di avere il tuo codice fiscale. È un requisito fondamentale per qualsiasi procedura amministrativa in Italia. ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): Richiedi l’ISEE presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o online tramite il sito dell’INPS. L’ISEE è necessario per valutare la tua situazione economica e determinare l’importo dell’assegno.

(Centro di Assistenza Fiscale) o online tramite il sito dell’INPS. L’ISEE è necessario per valutare la tua situazione economica e determinare l’importo dell’assegno. Porta con te la documentazione necessaria per calcolare l’ISEE, come le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto bancari e altri documenti finanziari. Dichiarazione dei Redditi: Potrebbe essere richiesta la tua dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Assicurati di averla a disposizione. Documentazione Familiare: Se fai parte di un nucleo familiare, potrebbe essere richiesta la documentazione relativa agli altri membri della famiglia (ad esempio, certificati di nascita, stato civile, ecc.). Altri Documenti Specifici: A seconda della tua situazione personale, potrebbero essere richiesti altri documenti. Ad esempio, se sei disabile, dovrai fornire la documentazione che attesti la tua condizione.

Ricorda di verificare presso il tuo Comune, l’INPS o i Patronati se ci sono ulteriori requisiti specifici o documenti aggiuntivi da presentare. Per ulteriori dettagli, puoi consultare il sito dell’INPS – Assegno di Inclusione (ADI)