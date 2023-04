Pensioni 2023, quando arrivano i pagamenti d maggio, ecco il calendario

Le pensioni del prossimo mese verranno erogate martedì 2 maggio, sia per chi riceve l'accredito sul conto bancario che per i clienti di Poste Italiane. Tutti i dettagli

Quando arrivano i pagamenti delle pensioni di maggio 2023? Siamo tornati alle regole pre-pandemia, e quindi, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile di ogni mese, escluse le domeniche e i giorni festivi.

Proprio per questo motivo, i pensionati italiani dovranno avere un po’ di pazienza. Infatti, essendo lunedì 1° maggio, ma essendo festivo, ovvero la Festa dei lavoratori, i pagamenti slitteranno al martedì 2 maggio 2023.

Aumento delle pensioni a maggio 2023

Sono previsti alcuni incrementi alle pensioni di maggio, che interesseranno gli assegni pari o inferiori al trattamento minimo Inps. Lo specifica la circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023.

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Pensioni maggio 2023, quando arrivano i pagamenti

Non sempre il primo giorno bancabile coincide con il primo giorno del mese e maggio è il più classico degli esempi, essendo il primo giorno del mese una festività nazionale, quella dei lavoratori.

Per chi riceve le pensioni direttamente sul proprio conto, le erogazioni partiranno tutte martedì 2 maggio, sia per le banche che per le Poste.

Per quel che riguarda i pensionati che preferiscono ritirare le pensioni presso gli uffici postali, Poste italiane ha predisposto l’ormai consueto calendario diviso in ordine alfabetico:

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di maggio 2023

A-B martedì 2 maggio 2023;

C-D mercoledì 3 maggio 2023;

E-K giovedì 4 maggio 2023;

L-O venerdì 5 maggio 2023;

P-R sabato 6 maggio 2023 (soltanto mattina);

S-Z lunedì 8 maggio 2023.

Ricordiamo infine che tutti i pensionati possono visionare il cedolino di ogni mensilità accedendo con le proprie credenziali all’area riservata presente sul sito dell’Inps.