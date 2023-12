Perde controllo monopattino e si schianta su auto parcheggiate: gravissimo 36enne

Gli agenti della polizia hanno eseguito i rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro.

Perde il controllo del monopattino e si schianta con violenza contro due auto regolarmente parcheggiate sul ciglio della strada. A causa del sinistro un uomo di 36 anni, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), si trova adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano. A cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, accaduto in via Trivulzio nella serata di giovedì 7 dicembre, è stata la polizia locale del capoluogo lombardo.

Prognosi riservata

Le condizioni del malcapitato sono subito apparse gravi, per questo la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La prognosi è riservata. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.