Paura in via Libertà, uomo cade da monopattino: corsa in ospedale a Palermo

Ferito l'uomo a bordo del mezzo. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, simile a quello registrato in via Roma negli scorsi giorni.

Nella mattinata si è registrato un incidente stradale in via Libertà a Palermo, dove un uomo sarebbe caduto dal monopattino all’incrocio con via Siracusa e via Archimede.

Il ferito è stato trasferito in ospedale.

Incidente con monopattino a Palermo, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto intorno alle 11 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dal mezzo – per cause da accertare – all’altezza dell’incrocio con via Siracusa e via Archimede.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e gli operatori del 118, che hanno soccorso il malcapitato per poi trasferirlo in ospedale per ricevere le cure del caso. Fortunatamente, sembra che le sue condizioni non siano gravi. Negli scorsi giorni un incidente simile si era verificato in via Roma, dove un altro uomo avrebbe riportato delle ferite alla testa dopo la caduta dal suo mezzo a due ruote.

Tragedie nell’Agrigentino

Decisamente peggiore, invece, il bilancio di altri due incidenti registrati nelle scorse ore in provincia di Agrigento, entrambi mortali. La prima vittima è il 26enne Gianluca Lombardo, morto in seguito allo scontro tra due auto – una Fiat Seicento e una Dacia – a Porto Empedocle. La seconda è un uomo di 76 anni, le cui generalità non sono ancora note, presumibilmente colpito da un malore mentre viaggiava a bordo della sua auto lungo via Empedocle a Favara.

Immagine di repertorio