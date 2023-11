Si sente male mentre è alla guida, anziano si schianta con l’auto e muore nell’Agrigentino

Un uomo di 76 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro a Favara. Un malore la perdita del controllo del mezzo.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 20 novembre in via Empedocle a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a perdere la vita sarebbe stato un anziano di 76 anni che si trovava alla guida della propria auto.

La ricostruzione dell’incidente

A quanto pare, sarebbe stato un malore improvviso a causare lo sbandamento del mezzo condotto dall’uomo. L’auto sarebbe finita così contro un muro, senza coinvolgere altri mezzi.

In compagnia della vittima era presente anche la moglie dell’uomo, la quale è rimasta leggermente ferita. Per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale per maggiori accertamenti.

Sul posto dove si è verificato l’incidente si sono presentati i carabinieri della sezione Radiomobile e gli agenti della Polizia Municipale, con questi ultimi che si stanno occupando dei rilievi di rito.

Secondo sinistro mortale in poche ore

Si tratta del secondo sinistro mortale che si verifica in provincia di Agrigento nel giro di poche ore. Nella giornata di ieri, domenica 19 novembre, un incidente mortale avvenuto a Porto Empedocle ha portato via Gianluca Lombardo di soli 26 anni.