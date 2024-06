Licata, una coppia aggredita per soldi: l’uomo ferito alla testa con una forchetta

I ragazzi indagati, sono accusati a vario titolo di estorsione aggravata, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Licata, i carabinieri con il supporto della squadra eliportato cacciatori Sicilia e di quelli del nucleo cinofili di Palermo, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, due 21enni, un 18enne e due 22enni. I ragazzi, sono accusati a vario titolo di estorsione aggravata, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Licata, coppia aggredita per soldi: uomo ferito con una forchetta

Indagati a vario titolo per tre episodi differenti, gli accusati – la settima scorsa – hanno aggredito a calci e pugni una coppia per motivi di denaro. Come emerso, infatti, gli indagati avrebbero tentato di estorcere una somma tra 500 e 1.000 euro all’uomo e alla donna. Dall’aggressione, l’uomo è rimasto ferito a causa di un colpo ala testa con una forchetta. Secondo quanto emerso, i due sarebbero anche stati minacciati di morte e costretti a consegnare la carta di credito per permettere agli aggressori di riscuotere i soldi.

Scoperti diversi kg di droga durante la perquisizione

Scattate le perquisizioni una volta rintracciati i responsabili, sono emersi alcuni precedenti e un sequestro di droga complessivamente da circa 3 chilogrammi di marijuana e 45 grammi di hashish. Inoltre, presente nell’abitazione anche materiale per confezionamento-smistamento della sostanza stupefacente e diversi cellulari rubati.