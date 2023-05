Perde il controllo dello scooter e si schianta contro muro: morto 45enne

La salma è stata portata al Policlinico di Napoli. Accertamenti in corso per chiarire dinamica incidente.

La tragedia è avvenuta ieri sera tra le strade della Campania, quando un 45enne di Ercolano, dopo avere perso il controllo del suo scooter ha impattato violentemente un muro perimetrale in strada Farina, altezza civico 8. L’uomo è morto sul colpo.

Indagini in corso

Sul posto i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata, intervenuti per il rilievi. La salma è stata portata al Policlinico di Napoli. Accertamenti in corso per chiarire dinamica incidente.