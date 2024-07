Perù, ritrovato un cadavere nei ghiacciai: si tratta di William Stampfl, uomo scomparso nel 2002

Incredibile scoperta avvenuta sul monte Huascaràn in Perù

Incredibile scoperta avvenuta sul monte Huascaràn in Perù. Come emerso nelle scorse ore, infatti, è stato ritrovato e identificato un corpo a quasi 6.500 metri di altezza.

Una volta prelevato, ecco la scoperta: l’uomo rivenuto sui monti del Perù è William Stampfl, alpinista americano e di origini slovene, scomparso nel lontano giugno del 2002 a 59 anni. L’uomo, era stato colpito da una valanga durante la sua spedizione nel monte Huascaràn in Perù.

Perù, ritrovato William Stampfl: cadavere in perfette condizioni

Come emerso in queste ore, il cadavere di William Stampfl è stato ritrovato in condizioni praticamente perfette. Disidratato e mummificato a causa delle basse temperature sul monte, il clima molto rigido presente sul Huascaràn, avrebbe addirittura permesso alla vittima di mantenere per tutto questo arco di tempo persino scarponi, le imbragature e i vestiti.