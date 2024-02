Pistola, proiettili e droga celati in casa: 49enne arrestato a Siracusa

Il materiale sequestato è stato sottoposto agli accertamenti di laboratorio

I Carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 49enne del luogo gravemente indiziato di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione illecita di stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola tipo revolver cal. 7,65 con 5 proiettili, illegalmente detenuta e occultata in un beauty-case posto sotto la scrivania della sua camera da letto, e di circa 14 grammi tra crack, hashish e marijuana nascosti in un mobile della cucina.

Domiciliari

Sequestrati per i successivi accertamenti ed esami di laboratorio l’arma e lo stupefacente. Il 49enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

Nigeriano arrestato a Pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un nigeriano di 24 anni in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L’uomo è colpevole di estorsione e lesioni personali commessi nel 2022 a Pachino. Per lui condanna a 2 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione. L’uomo ha tentato di sottrarsi all’arresto opponendo resistenza ai militari che lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea. Poi il trasferimento presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.