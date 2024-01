Confezionava merendine “stupefacenti”: arrestato pusher “creativo” nel Siracusano

Ai domiciliari un 44enne incensurato

A Floridia, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un

44enne, senza precedenti di polizia, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze

stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, in un garage

sono stati trovati oltre 200 panetti di hashish, occultati con grande fantasia all’interno

di confezioni perfettamente sigillate di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

44enne ai domiciliari

Il tutto per un totale di circa 13 chilogrammi dai quali, se immessi sul mercato, si sarebbero potute ricavare oltre 185mila dosi, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato più di 150mila euro.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 44enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.