Policlinico a Caltanissetta, nuovo appello alla chiarezza

CALTANISSETTA – “Alla nostra città non deve essere riconosciuto un favore: questo concetto è bene che sia chiaro a tutti”. Lo ha affermato il consigliere comunale e coordinatore di Cltuttalavita, Annalisa Petitto in merito alla questione del nuovo Policlinico.

Petitto ha aggiungo che la scelta per realizzare la struttura, la quarta in Sicilia, “non può che ricadere su Caltanissetta per il semplice fatto che l’ospedale S. Elia detiene il requisito previsto di Dea di secondo livello e, come ha più volte dichiarato pubblicamente il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri non è ostacolato dal fatto che Palermo abbia già un suo Policlinico e che questo possa essere ostativo per la realizzazione del quarto polo universitario e sanitario a Caltanissetta”.

“I nisseni – ha concluso – sono ormai pronti a rivendicare i loro diritti senza che questi vengano strumentalizzati per la raccolta di voti per le prossime competizioni elettorali, europee in primis e anche amministrative”.