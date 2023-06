Ponte del 2 giugno: 15 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio

Lo studio della Confcommercio sul prossimo ponte del 2 giugno: 15 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio

Nuovo ponte in arrivo per gli italiani.

Per quello del 2 giugno, infatti, saranno ben 15 milioni i cittadini che si metteranno in viaggio, approfittando del weekend lungo per concedersi una vacanza.

Lo studio dell’osservatorio Turismo di Confcommercio Swg

La previsione arriva dall’osservatorio Turismo di Confcommercio Swg, secondo cui il giro d’affari generato sfiorerà i sei miliardi di euro. Una cifra sostanzialmente in linea con il resto dei ponti del 2023. Restano però molti gli indecisi per il meteo instabile.

Il budget medio per famiglie sarà di 400 euro pro capite, tutto compreso.

Fino a domenica 4 giugno saranno le località marittime e le città d’arte le mete preferite dai turisti, con una spiccata prevalenza nel Mezzogiorno e nelle isole principali per il mare e nel Centro-nord per i centri artistici.

Il mare, invece, stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città d’arte e borghi totalizzano complessivamente un 27%. In buona posizione anche la montagna, con il1 4% delle preferenze.