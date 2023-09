Ponte Messina, Salini: “Progetto definitivo presentato oggi”

"Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato presentato pochi minuti fa" dice l'Ad di Webuild, Pietro Salini.

“Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato presentato pochi minuti fa. Abbiamo firmato l’altro giorno con la Stretto di Messina spa l’atto prodromico, l’atto che rinnova l pattuizioni industriali e siamo pronti a stipulare il contratto una volta ch le operazioni sono fatte. Con la consegna di oggi si conclude l’iter di tutte quei processi che erano stati previsti dal decreto che ha ripristinato il Ponte di Messina”. Lo sottolinea l’Ad di Webuild, Pietro Salini, in video collegamento con la convention di Forza Italia a Paestum.

Il Ponte sullo Stretto di Messina, i prossimi passaggi

“Noi siamo pronti tecnicamente, ora dovremo vedere tutti i passaggi effettivi con le Regioni Sicilia e Calabria. Ci confronteremo a brevissimo. Ora è una questione di carattere autorizzatorio, quindi avremo i cosiddetti esperti che sono stati nominati dal ministro Salvini, che devono rivedere il progetto e controllare che tutto sia conforme alle normative e ai desiderata. Noi siamo pronti per iniziare fisicamente questo sogno di tantissimi italiani.

Un’opportunità di lavoro per molte persone

“Noi oggi abbiamo come programma di assunzione diretta di 10mila persone per la costruzione del Ponte di Messina. Oggi queste persone non ci sono e il tema è formarle. Abbiamo predisposto corsi di formazione non solo in Sicilia e Calabria, ma anche sul resto del territorio italiano. Nei prossimi tre anni dobbiamo formare almeno 5 mila persone. E’ uno sforzo molto grande dal punto di vista economico. Ci vuole una collaborazione tra pubblico-privato importante”.