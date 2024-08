Poste Italiane assume portalettere in tutta Italia: requisiti e come candidarsi (agosto 2024)

Nuove assunzioni in Poste: ecco i requisiti e la procedura per ottenere il lavoro.

Poste Italiane assume portalettere in tutta Italia: l’offerta di lavoro, valida per il mese di agosto 2024, prevede un contratto a tempo determinato.

Ecco i requisiti e come fare domanda. Ricordiamo anche che questa non è l’unica offerta di lavoro di Poste Italiane del mese. Di seguito un articolo sugli annunci relativi al mese di agosto con tutte le informazioni utili.

Poste Italiane assume portalettere, offerta di lavoro agosto 2024

Poste Italiane ricerca portalettere in tutto il territorio nazionale. La società offre contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Il candidato potrà scegliere una sola area territoriale di preferenza, ma la Regione o provincia di destinazione dipenderà dalle esigenze aziendali.

Requisiti

Per questa offerta di lavoro di Poste Italiane, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Non sono richieste esperienza e conoscenze tecniche specialistiche.

Come fare domanda di assunzione

Per candidarsi, basta selezionare l’annuncio nella sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane (indirizzo qui) e cliccare su “Invia candidatura ora”. Solo gli idonei riceveranno una mail per l’avvio del processo di selezione. L’esame prevede un test attitudinale, una prova d’idoneità alla guida del motomezzo (un 125 cc a pieno carico di posta) e un colloquio. C’è tempo fino al 20 agosto per le candidature.

