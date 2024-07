Poste Italiane assume: offerta di lavoro per addetti allo smistamento, basta il diploma

Interessante opportunità di lavoro in diverse città per diplomati e laureati interessati al settore della logistica.

Nuova opportunità di lavoro con Poste Italiane a luglio 2024: l’Ente pubblico è alla ricerca di addetti allo smistamento da inserire nell’organico di diverse città in tutta Italia.

Ecco i requisiti, le sedi e la procedura per candidarsi e ottenere un lavoro in Poste.

Lavoro con Poste Italiane, assunzioni per addetti smistamento

Poste Italiane è alla ricerca di addetti allo smistamento “che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito logistica, assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi”. Queste le sedi di lavoro individuati nell’offerta pubblicata nelle scorse ore dall’Ente: Brescia, Milano, Torino, Genova, Novara, Bologna, Ancona, Firenze, Pisa, Padova, Venezia, Verona, Trento e Belluno. I candidati potranno scegliere una sede di preferenza, ma potranno essere inseriti solo “a fronte di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale”.

Gli assunti dovranno occuparsi principalmente di:

Gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;

Amministrare il magazzino e i relativi flussi informativi.

Poste Italiane offre un lavoro con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Requisiti

Per lavorare come addetto allo smistamento per Poste Italiane, secondo quanto emerge dall’annuncio, servono:

Diploma di scuola media superiore o diploma di laurea , anche triennale;

di scuola media superiore o diploma di , anche triennale; Disponibilità a lavorare su turni notturni.

Non sono richieste conoscenze professionali specialistiche.

Come candidarsi

La domanda per candidarsi va inviata alla sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane entro il 24 luglio 2024. Maggiori informazioni sul processo di selezione e sulle procedure di assunzioni in Poste negli articoli di QdS in basso.