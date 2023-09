Premio Agorà, tutto pronto per la 37^edizione

La trentaseiesima edizione ha appena chiuso i battenti e già si guarda alla prossima. La macchina del premio Agorà non si ferma e tra qualche settimana verrà pubblicato il nuovo bando. Il riconoscimento, nato in Sicilia nel 1986 su iniziativa del Club Dirigenti Marketing di cui è presidente l’imprenditore palermitano Nino Salerno, premia le migliori campagne pubblicitarie nazionali delle agenzie di comunicazione e i clienti che ne hanno commissionato la creazione.

Il mercato pubblicitario

“Il mercato della pubblicità – afferma Salerno – è in continua evoluzione. Cambia la società, cambiano i paradigmi di riferimento, cambia la strumentazione. Una cosa, però, non cambia mai: chi lavora in questo settore deve sempre essere in grado di cogliere il sentimento della gente. E questo prescinde dal budget a disposizione”. Anche perché, come rileva il presidente del Premio, Salvatore Limuti, “c’è una sempre maggiore parcellizzazione degli investimenti in pubblicità cosa che ha portato a una crescente omogeneità geografica del mercato pubblicitario”.

Quindi basta Milano capitale. Ogni regione ormai ha una vetrina degna di nota. E il Sud sta recuperando terreno grazie ai nuovi media. “Gli ultimi anni – dice Limuti – sono stati particolarmente complessi e abbiamo assistito a una polverizzazione degli investimenti con una concentrazione di grandi e medi investimenti e una stragrande pluralità di piccoli investimenti. Non ci sono dati ufficiali su numero delle aziende che investono in pubblicità, ma è evidente che il settore stia vivendo in regime di deregulation, con una estrema libertà dei ruoli che sono dettati unicamente dal tentativo di ricerca del risparmio”.

Strategia e pianificazione

Intanto una cosa è certa: creatività, strategie e pianificazione sono state le parole d’ordine che hanno contraddistinto i 40 riconoscimenti conferiti quest’anno. Due le sezioni, una nazionale (con un’Agorà d’oro, 5 d’argento e 28 di bronzo) e una regionale, con 6 premi regionali. Pluripremiato dell’edizione 2023 il pubblicitario palermitano Vicky Gitto, contitolare a Milano dello studio di brand strategy Gitto/Battaglia. E ora, avanti il prossimo.