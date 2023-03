Una proficua sinergia tra il Comune di Enna e la Kore

Il sindaco Dipietro ha fatto il punto sulle attività avviate dal Tavolo istituzionale istituito tra Municipio e Università. Via libera alla localizzazione di una Facoltà nella parte alta della città

ENNA – La città vuole conquistare una dimensione sempre più universitaria e in questo senso l’Amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Dipietro sembra pronta ad assecondare questo percorso, composto inevitabilmente da necessarie sinergie da attivare con i vertici della Kore.

Una collaborazione istituzionale su cui il Municipio sta puntando molto e su cui ha fatto il punto nei giorni scorsi proprio il primo cittadino, che ha rimarcato l’importanza di collaborare proficuamente per assicurare a Enna un futuro nel segno dello sviluppo sociale, culturale, occupazionale ed economico.

“Il proficuo lavoro svolto dal Tavolo istituzionale istituito tra il Comune di Enna e l’Università Kore – ha affermato il primo cittadino ennese – comincia a produrre risultati che potremmo definire storici per la loro importanza e per le ricadute che avranno sulla nostra città. Abbiamo infatti concordato con i vertici dell’Ateneo la localizzazione, in tempi brevi, di una Facoltà universitaria ad Enna alta e sull’individuazione, nell’area della ex fiera dell’agricoltura in contrada Santa Lucia a Enna bassa, secondo le previsioni del nuovo Piano regolatore generale, di un’area considerata idonea a ospitare lo studentato”.

L’impegno del Comune, come affermato da Dipietro, non si limita soltanto alla pianificazione di infrastrutture che vedranno la luce nel prossimo futuro, ma anche nell’intenzione di rendere la città sempre più a misura di studente, assicurando servizi ritenuti necessari da molti giovani. “Ho ribadito al presidente Cataldo Salerno – ha confermato il primo cittadino ennese – l’impegno dell’Amministrazione comunale a mettere in campo tutte le azioni necessarie all’ampliamento dei servizi in favore degli studenti universitari, a cominciare da quelli relativi ai parcheggi e al trasporto pubblico”.

“Voglio ringraziare a nome della cittadinanza ennese – ha concluso il sindaco – il presidente Salerno per la disponibilità ad accogliere una richiesta collettiva che attendeva questo positivo esito da tempo”.