Programmi tv, Anticipazioni Domenica In 20 novembre

Le anticipazioni di Domenica In, programma condotto da Mara Venier del 20 novembre. Puntata ridotta per dare spazio ai Mondiali di calcio.

Domenica 20 novembre su Rai Uno a partire dalle 14:00 Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In. Il programma della domenica pomeriggio sa unire l’intrattenimento all’approfondimento regalando entusiasmo, sorrisi e riflessioni ai tanti telespettatori.

Per questa domenica l’appuntamento con la “zia” più amata dal pubblico televisivo sarà in versione ridotta. La trasmissione chiuderà alle 15:30 per dare la linea a Rai Sport. Verrà trasmessa, infatti, la cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di calcio 2022 in Qatar.

Nonostante Mara Venier trascorrerà solo due ore scarse con il pubblico di Rai Uno, la puntate è ricca di ospiti e promette bene.

Il programma dà spazio, come di consueto oramai, a “Ballando con le stelle”. Dopo la messa in onda del sabato sera, Mara Venier conduce un talk nel quale i protagonisti e gli opinionisti commentano quanto avvenuto in trasmissione tra giudici, critiche, tensioni e qualche buon voto. Più ci si avvicina alla finale, più la gara tra i concorrenti è agguerrita.

Presenti in studio in quanto protagonisti di Ballando con le stelle saranno: Ema Stockholma, Alessandro Egger e i bimbi Nicolas, Leonard e Adele. Bobby Solo presenzierà a questo momento in quanto ospite scelto come ballerino per una notte. Gli opinionisti confermati sono: Guilllermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Siamo certi che sarà un momento abbastanza coinvolgente visto che i concorrenti avranno modo di raccontarsi e di parlare del loro percorso nel programma e dei miglioramenti ottenuti a colpi di passi di danza.

Per lo spazio intervista a cuore aperto, Mara Venier avrà in studio un amico della conduttrice e anche del programma. Si tratta di Massimo Ranieri che torna a Domenica In per presentare il suo nuovo singolo dal titolo: “Lasciami dove ti pare”. Ritroveremo Massimo Ranieri su Rai Uno con l’inizio del nuovo anno. Sarà protagonista di un nuovo spettacolo di varietà la prossima primavera.

Santo Versace presenterà il suo nuovo libro “Fratelli, una famiglia italiana” e dialogherà con Venier viaggiando tra i ricordi del passato e le emozioni del presente.

Infine, arriverà un video messaggio di Eros Ramazzotti reduce dal successo del suo Battito infinito tour che lo ha visto di recente a New York.

Si ricorda che è possibile vedere Domenica In sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto