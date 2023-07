Tragedia al campo estivo: bimbo di 6 anni annega in mare

Il piccolo, origini romene, stava effettuando giochi in acqua mentre si trovava al campo estivo: inutili i disperati soccorsi

Dramma infinito al lido “Paradiso dei giovani”, a Nord di Bari. Un bimbo di 6 anni, residente a Trinitapoli, è annegato questa mattina in mare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, origini romene, si trovava al campo estivo e stava praticando giochi in acqua quando è scomparso. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, accorso immediatamente sul luogo della tragedia: per il bimbo non c’era ormai più nulla da fare.

Bimbo annegato, il drammatico racconto

Il bimbo era riverso con il viso sull’acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare. È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, di massaggio cardiaco. È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardio polmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino”. Lo ha detto Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat raccontando i drammatici momenti durante i quali si è tentato di salvare il piccolo.

L’arresto cardiaco

“È prematuro dire quali sono state le cause della morte. Aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale – ha aggiunto Iacobone – purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c’è stato nulla da fare”.