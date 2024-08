Quanto vale la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024

La cifra è inferiore rispetto al compenso che l'atleta ottiene in caso di trionfo

Le Olimpiadi 2024 che si stanno disputando a Parigi, in Francia, stanno tenendo tutti gli appassionati di sport con gli occhi attaccati alla tv. Atleti provenienti da ogni parte del mondo si allenano per anni in attesa del grande appuntamento e come accade di consueto in vista di questa importante manifestazione sportiva in molti si interrogano sul valore economico della medaglia d’oro.

Innanzitutto è bene specificare che la medaglia d’oro, contiene solo una minima parte di oro.L’oggetto pesa 529 grammi, ma solo sei grammi sono d’oro: circa l’1,3 per cento del peso totale. Le medaglie d’oro, dunque, sono di argento puro, placcate in oro.

Medaglia d’oro alle Olimpiadi, ecco quanto vale

Secondo quanto riporta Oxford Economics, il valore delle medaglie d’oro delle Olimpiadi di Parigi è di 950 euro. La stima è in linea con gli attuali valori di mercato dell’oro 24k e dell’argento sterling per grammo. Tuttavia, le medaglie di Parigi 2024 sono impreziosite da dettagli che potrebbero aumentarne notevolmente il valore in futuro: un pezzo di ferro della cornice originale della Torre Eiffel, posto al centro della medaglia, con il logo di Parigi 2024.

La decisione di collegare il premio olimpico al simbolo della capitale francese è stata presa da un comitato di atleti, presieduto dalla leggenda del biathlon francese Martin Fourcade. Sempre secondo Oxford Economics, il valore delle medaglie d’oro olimpiche è destinato ad aumentare con il trascorrere degli anni e nel 2032 potrebbe raggiungere circa 1500 euro di valore economico.

Quanto guadagnano atleti che vincono una medaglia d’oro

Il vero beneficio che un atleta ottiene vincendo una medaglia d’oro deriva dal compenso per il raggiungimento di tale traguardo. Gli sportivi italiani arrivano a guadagnare fino a 180mila euro (lordi) per la medaglia d’oro, 90mila per quella d’argento e 45mila per il bronzo. Sotto questo aspetto l’Italia è una delle nazioni dove il premio in denaro è più alto, insieme a Singapore, Taiwan, Honk Kong e l’Arabia Saudita.

