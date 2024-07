Olimpiadi, la Senna è altamente inquinata: rinviata la gara di Triathlon

Nonostante le rassicurazioni da parte delle massime autorità francesi - con Anne Hidalgo (sindaco di Parigi) in prima persona e il famoso tuffo a poche ore dalla manifestazione - l'acqua del fiume parigino sembra essere infatti ancora molto inquinata.

A causa delle forti piogge che hanno colpito la città negli ultimi giorni, infatti, i test dell’acqua effettuati alla Senna hanno dato riscontri al di sopra della soglia considerata sicura. Per questo motivo e a tutela della salute di tutti gli atleti coinvolti, erano già stati annullati gli allenamenti di triathlon nelle giornate di domenica e lunedì. Adesso, dopo alcune prime conferme sulla gara, la World Triathlon ha annunciato lo spostamento dell’evento nel maschile. “I test effettuati oggi nella Senna hanno rivelato livelli di qualità dell’acqua che non fornivano garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell’evento” – spiega l’Ente con un breve comunicato sui propri canali ufficiali.

Olimpiadi Parigi 2024, gare di triathlon il 31 agosto

Rinviata, la gara di triathlon maschile è stata spostata alle ore 10:45 di mercoledì 31 luglio, nella speranza che le acque della Senna siano accessibili agli atleti. Successivamente, sarà quindi il momento della gara femminile.

Nel caso in cui le condizioni di inquinamento della Senna dovessero ancora registrare dei valori alti e inaccessibili per la corretta regolarità della gara, maschile e femminile saranno rinviate a venerdì 2 agosto. Se anche nella giornata di venerdì il fiume sarà considerato altamente inquinato, la prova nell’ambito nuoto del triathlon verrebbe sospesa in maniera definitiva e quindi cancellata dalla programmazione di Parigi 2024. A quel punto, le discipline coinvolte in questo sport sarebbero solamente ciclismo e corsa sia nel maschile che nel femminile.