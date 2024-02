Ragusa, si progetta il rinnovo del centro storico

Esperti in città per discutere di sfide, problemi e potenzialità. L’assessore Gurrieri: “Siamo aperti a proposte”. Il sindaco Cassì: “Serve l’impegno di tutti per una strategia di sviluppo”

RAGUSA – Rivitalizzare il centro storico e renderlo sempre più di successo. È stato questo l’obiettivo di un incontro che si è svolto nel capoluogo ibleo con l’Associazione nazionale centri storico artistici di cui il Comune fa parte dallo scorso dicembre. Insieme all’amministrazione comunale, infatti, si sta lavorando alle ‘Linee d’intervento prioritarie per la ‘rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale del centro storico’, con il coinvolgimento dei cittadini.

“Non avete idea di come sono messi gli altri centri storici d’Italia e dei problemi che hanno – ha evidenziato una delle esperte di Ancsa, l’Associazione nazionale centri storico artistici -. Qui non solo la situazione è migliore, ma c’è un potenziale umano, artistico, sociale, naturalistico che ha pochi uguali. Regalerei volentieri i miei occhi ai ragusani”.

L’appuntamento, che si è svolto al Centro commerciale culturale, ha coinvolto tanti cittadini e tutti coloro che operano per la città. “In questi giorni – ha affermato l’assessore comunale al Centro storico, Giovanni Gurrieri – accademici e tecnici di Ancsa sono a Ragusa per lavorare alle ‘Linee d’intervento prioritarie per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale del centro storico’, così come hanno fatto con successo per altre città italiane. In un centro commerciale culturale affollato, si è svolto il primo di una serie di incontri che ha già coinvolto istituzioni, enti, tecnici comunali, associazioni di categoria e anche qualche cittadino che, venuto a sapere dell’iniziativa, ha voluto partecipare. Gli incontri proseguiranno e si allargheranno, ma già ora chi ha qualcosa da proporre può farlo scrivendo a centrostorico@comune.ragusa.it”.

Tante ancora le cose da fare per il centro storico

Tanti gli argomenti del confronto, tante ancora le cose da fare. “Credo sia necessario – ha proseguito il sindaco Peppe Cassì – fare a proposito il punto della situazione. Nei primi 5 anni, a parte la lunga e gravosa parentesi pandemica, abbiamo lavorato per migliorare i servizi e realizzare opere strategiche. In questi 5 anni dobbiamo poggiare proprio su queste strutture la strategia di sviluppo. Restaurare il parco del Castello, realizzare il polo degli uffici demografici in via Matteotti, lavorare alla rigenerazione della Vallata e al restauro del Teatro Concordia, aumentare l’offerta formativa universitaria, realizzare due nuove scuole, trasformare il Foro Boario in un centro fieristico versatile sono esempi di questi ‘pilastri di sviluppo’.

“Adesso è tempo di guardare alle sfide che ci aspettano, con la partecipazione di tutti – ha aggiunto ancora il primo cittadino -. Non è un caso che l’attuazione del piano strategico per il turismo sia partita incontrando gli operatori zona per zona; non è un caso questa iniziativa con Ancsa specifica per il Centro. Non è un caso, soprattutto, l’incontro per cominciare a scrivere insieme il Piano strategico ventennale ‘Ragusa 2043’, che include proprio il piano turistico e quello per il Centro. Come ogni città (e la testimonianza di Ancsa lo dimostra), Ragusa ha i suoi problemi quotidiani da gestire, ma al tempo stesso noi, tutti noi insieme, abbiamo il dovere di guardare alle sfide di domani con lungimiranza. Il mondo cambia e non ci aspetta”.