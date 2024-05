Ragusa, lite vicino la scuola finisce a coltellate: un ferito

Sul posto i militari dell’Arma dei carabinier e il personale del 118 per far chiarezza sui fatti accaduti.

A Ragusa, una banale lite nei pressi della scuola è finita a coltellate. E’ quanto accaduto vicino l‘istituto Crispi, in via Vittorio Emanuele Orlando. Dai toni accesi, dalle parole i protagonisti della vicenda sono poi passati ai fatti. Ad avere la peggio uno dei ragazzi coinvolti nella lite, finito in pronto soccorso al Giovanni Paolo II e, per fortuna, non in pericolo di vita.

Le condizioni del giovane ferito

A seguito di una lite inizialmente banale nei pressi della scuola Crispi in via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa, un ragazzo è stato ferito e trasportato in ospedale, al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa. Come ricostruito, infatti, il giovane ha subito alcune coltellate dopo l’accedersi della rissa con altri coetanei. Sul posto i militari dell’Arma dei carabinier e il personale del 118 per far chiarezza sui fatti accaduti.