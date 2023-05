A Ragusa “Spazio ai giovani”, da giugno via al progetto

L’obiettivo è quello di avviare processi di cittadinanza attiva tra i ragazzi e le ragazze di 18 a 35 anni per dare vita a eventi culturali e laboratori artistici

RAGUSA – Promuovere l’associazionismo e la partecipazione inclusiva nel quartiere di Ragusa superiore. È questo l’obiettivo di “Spazio ai giovani”, un nuovo progetto curato dall’associazione L’Argent di Ragusa e finanziato dalla Regione siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche giovanili” Anno 2019-2020, Linea di intervento 2 – Azione “Giovani e cultura”.

Il progetto mira all’attivazione di processi di cittadinanza attiva ed è aperto a giovani, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vogliano dare vita a eventi culturali, laboratori artistici, anche attraverso la partecipazione ad attività di mappatura e di narrazione del patrimonio culturale. Il quartier generale è stato pensato presso il centro commerciale culturale “Mimì Arezzo” che diventerà luogo di aggregazione e produzione culturale aperto ai giovani che vogliono esprimere la propria creatività.

Attraverso azioni di co-progettazione si renderà il centro culturale uno spazio aperto alle esigenze di aggregazione e di produzione culturale espresse dai giovani.

Le azioni nate nel Ccc si estenderanno e moltiplicheranno anche nel quartiere circostante. Insieme all’associazione di promozione sociale L’Argent di Ragusa, che è capofila del progetto, per la realizzazione del progetto “Spazio ai giovani”ci saranno anche l’associazione culturale Collettivo Ocra e l’associazione Generazione Zero.

“Negli ultimi anni L’Argent ha curato i progetti Bassi Comunicanti, Tessere Cultura, IbLab e ha collaborato a diversi eventi nel territorio ragusano – hanno detto i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte -. Collettivo Ocra da anni si occupa di iniziative e laboratori didattico-artistici rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Attraverso l’arte propone azioni di riqualificazione urbana e arte pubblica che coinvolgono la comunità locale. Generazione Zero è attiva dal 2012, è editrice del magazine GenerazioneZero, ha curato progetti dedicati all’antimafia e alla promozione dei diritti umani, si è occupata di promozione culturale, attività giornalistiche e radiofoniche”.

Il comune di Ragusa è partner del progetto ed è previsto anche il coinvolgimento della Consulta giovanile. C’è tempo fino al 31 maggio per inviare la propria candidatura sul sito tesserecultura.it: per partecipare alla selezione, basta inviare la propria candidatura compilando l’apposito modulo di partecipazione online, alla sezione “Spazio ai giovani”, completo di tutte le informazioni e gli allegati richiesti. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione dell’istanza di partecipazione.