Catania, rapina in negozio nel pomeriggio: 28enne bloccato dai clienti e arrestato

In corso gli accertamenti e le indagini per ritrovare il complice e lo scooter presumibilmente utilizzato per arrivare sul luogo della rapina.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato un pregiudicato 28enne catanese per rapina aggravata in concorso: sarebbe stato bloccato grazie all’intervento dei clienti.

Ecco cosa è successo in seguito alla segnalazione, giunta al 112 intorno alle ore 18, del reato di due uomini armati all’interno di un esercizio commerciale in via Oliveto Scammacca.

Rapina in negozio a Catania, 28enne bloccato dai clienti

La nota di rapina è stata diramata dalla sala operativa della Questura a tutte le volanti sul territorio e, poco dopo, è arrivata sul posto la volante del Commissariato Borgo Ognina.

I poliziotti, entrati all’interno del punto vendita, hanno individuato e fermato uno dei rapinatori, bloccato all’interno del negozio da alcuni clienti prima che riuscisse a fuggire assieme al complice, allontanatosi a bordo di uno scooter prima dell’arrivo della Volante.

Le indagini e i provvedimenti

Gli accertamenti sulla rapina hanno permesso di trovare sul pavimento una pistola a salve, modello 92 priva di tappo rosso e un casco integrale utilizzato dai malviventi per travisarsi, che sono stati posti sotto sequestro. È stato trovato, inoltre, un borsone contenente la refurtiva, consistente in una decina di cellulari e un orologio digitale, per un valore di circa 14mila euro.

Dopo la denuncia formalizzata dal titolare del negozio, a cui è stata restituita la merce rubata, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto al carcere Piazza Lanza di Catania in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso attività d’indagine finalizzate all’individuazione del complice e dello scooter utilizzato dai due malviventi per perpetrare la rapina.

