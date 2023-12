VIDEO | Questura di Catania, il bilancio del 2023: arrestate 234 persone per reati predatori

Auguri di fine anno della Questura di Catania e presentazione dei risultati del bilancio 2023. Potenziamento di controllo straordinario.

Auguri di fine anno della Questura di Catania alla stampa e presentazione dei risultati del bilancio 2023. Tra le attività svolte emergere il potenziamento di prevenzione e controllo straordinario del territorio con l’impiego di equipaggi della Squadra Volante, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, delle Unità Cinofile antidroga, degli artificieri, della Scientifica con il concorso di pattuglie della Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera per gli aspetti di competenza. Nel corso dell’anno sono state denunciate e arrestate 234 persone per reati predatori.

Criminalità di diverso tipo: tutti i controlli

È stato messo in atto un monitoraggio continuo del fenomeno del microspaccio e delle altre forme microcriminalità. Sono state effettuate indagini mirate, anche tramite il controllo dei social network, contro i reati connessi alle devianze giovanili nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità giovanile e allo street bullying.

Un anno di attività della Questura di Catania

Sono state identificate 126.876 persone e i veicoli controllati ammontano a 61.133. Sono pervenute 10.968 richieste d’intervento. I rilievi fotosegnaletici sono 11.566. I soggetti arrestati su iniziativa e delega sono state 910. Le persone denunciate in stato di libertà 3.037 e 171 sono gli avvisi orali. I decreti ammonimento sono 390. Sono state effettuate 621 perquisizioni. I fogli di via obbligatori sono 54 e 30 le sorveglianze speciali. Sono 39, invece, le sorveglianze specifici per violenza di genere. La Polizia Scientifica ha effettuato 394 sopralluoghi. Sono stati sequestrati 121 kg di sostanze stupefacenti, 793 le armi ritirate (12.505 le munizioni). Sono stati controllati 22 depositi e rivendite di materiale esplosivo. Sono 53 le sale giochi e scommesse monitorate. Le licenze per il porto d’armi sono state 1.548 e 816 i rinnovi. Rilasciati 30.133 passaporti e 12.505 permessi di soggiorno. Le licenze sospese ex ART. 100 TULP sono 13. Effettuati 591 controlli agli esercizi pubblici. Arrivati 18.002 stranieri e 86 sono i decreti di espulsione. Le ordinanze del questore per la gestione dell’ordine pubblico sono state 2.407. I provvedimenti Daspo 36, i Daspo Willy 52 e 5 i Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane). I servizi di ordine pubblico svolti ammontano a 4.600.