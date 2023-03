Catania, muore assistente Capo della Polizia Stradale: raccolta fondi per la famiglia

Muore a 39 anni l'assistente Capo Massimo Martucci in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Catania.

Ha perso improvvisamente la vita l’assistente Capo Massimo Martucci in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Catania, Centauro stradalino. L’uomo, che aveva solo 39 anni, ha lasciato l’amata moglie e le sue bimbe di 15 mesi e 4 anni.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Massimo Martucci

Un uomo corretto e buono. Amici e parenti hanno chiesto un aiuto tramite una raccolta per la famiglia, adesso in balìa del dolore per la triste perdita. È stato pubblicato l’IBAN per eventuali donazioni:

IT31Q0306984070100000001177, intestato a Carmelinda Ventimiglia. Chi vorrà potrà dare una sostegno.