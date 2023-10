Regalbuto, l’innovazione a servizio della tutela dell’ambiente

Lanciato in questi giorni un nuovo eco-compattatore per la raccolta della plastica. Il macchinario consentirà di conferire il materiale accumulando al tempo stesso punti per ottenere sconti

REGALBUTO (EN) – Il tema dell’eco-sostenibilità e del rispetto ambientale, come risorsa e non solo come onere, è sempre più centrale per le Amministrazioni comunali moderne, in quanto possibilità concreta per i cittadini di risparmiare e anche di fare del bene per il proprio futuro. Lo sa bene l’Amministrazione comunale regalbutese, guidata dal sindaco Vittorio Angelo Longo, che da poco ha dato il via a un nuovo metodo di smaltimento della plastica virtuoso.

Il rinnovato metodo di smaltimento del materiale plastico consiste nell’attivazione del nuovo eco-compattatore che sarà situato nel largo della Regione. Uno strumento che consente di conferire le bottiglie di plastica assegnando agli utenti dei punti per ottenere sconti sugli acquisti nelle attività commerciali convenzionate.

Il funzionamento del macchinario è molto semplice: i cittadini devono scaricare sul proprio smartphone l’app “Eco produzioni sosteniamo l’ambiente” e seguire le indicazioni sullo schermo inserendo le bottiglie, che dovranno essere vuote e non schiacciate, posizionandole con il codice a barre verso l’alto per consentire la lettura alla macchina. Dopo aver scaricato l’app, è sufficiente seguire quattro semplici passaggi: scansionare il codice QR presente nel monitor dell’eco-compattatore, cliccare sul link ricevuto e procedere con la creazione del proprio profilo personale, ricevere un codice a barre univoco da mostrare al macchinario per farsi riconoscere e dunque accreditare i punti e infine recarsi presso il Ccr per ricevere il proprio voucher corrispondente ai punti accumulati, che potrà essere utilizzato presso tutte le attività commerciali aderenti all’iniziativa.

Per coloro che non possiedono un cellulare o non dispongono di un dispositivo per scaricare l’applicazione è possibile utilizzare la tessera sanitaria, da scansionare direttamente nell’eco-compattatore, ottenendo lo stesso i punti. Il corrispettivo è di 2 centesimi di euro a bottiglia.

“Siamo molto soddisfatti della nuova iniziativa del nostro comune – ha dichiarato il primo cittadino Vittorio Angelo Longo – e siamo fieri di poter attuare un nuovo passo verso l’eco-sostenibilità e un minore impatto ambientale del nostro comune. Presto verranno diffuse tutte le informazioni sulle attività commerciali dove sarà possibile utilizzare gli sconti acquisiti”.

“Iniziative come queste – ha concluso il sindaco – promuovono la cultura dell’ambiente e sono fondamentali perché, cambiando il nostro modo di vivere, contribuiamo insieme a migliorare l’ambiente”.