Regali Natale, 29% italiani sceglie second hand come alternativa sostenibile

Second hand come alternativa sostenibile per i regali di Natale, che consente concretamente di ridurre il proprio impatto ambientale evitando i costi di produzione del nuovo e di dismissione del vecchio, rimettendo in circolo oggetti e risparmiando non solo soldi, ma anche CO2 e materie prime.

Tanto che il 29% degli italiani ha dichiarato di aver comprato nel 2021 un regalo pre-loved, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy 2021 condotto da Bva Doxa per Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili.

La percentuale sale poi al 39% tra la GenZ, che si conferma ancora una volta la più sensibile e coerente verso l’ambiente. Quando si parla di second hand, tuttavia, non si può non considerare anche l’opportunità di risparmio che rappresenta e verso la quale gli italiani sono comunque attratti (56%).