Rfi, interventi di potenziamento su linea Palermo-Punta Raisi: come cambia circolazione

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione dal 2 al 9 luglio, con interruzione in orario notturno dal 10 al 21 luglio

Lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Palermo-Punta Raisi programmati da Rete ferroviaria italiana. Gli interventi si svolgeranno da domenica 2 luglio a domenica 9 luglio e riguarderanno le attività funzionali all’attivazione del raddoppio nella tratta Palermo Notarbartolo – Palermo S. Lorenzo e interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nella stazione di Palermo Notarbartolo, dove, in particolare, è prevista l’attivazione di ulteriori due binari che si aggiungono ai tre già esistenti. Questi interventi, oltre a incrementare la capacità sulla tratta interessata, creano le condizioni per un miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura e, quindi, della regolarità del servizio, potendo ottimizzare la programmazione e la gestione dei treni che consentono il collegamento tra area metropolitana di Palermo e la stazione aeroportuale di Punta Raisi.

Come cambia la circolazione

Previsto anche un potenziamento delle condizioni di accessibilità al servizio grazie al nuovo marciapiede nella stazione di Palermo Notarbartolo e nella fermata di Francia a servizio dei nuovi binari. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Punta Raisi e fra Palermo Notarbartolo e Palermo Giachery sarà interrotta dal 2 luglio al 9 luglio e la mobilità garantita da servizi sostitutivi con bus solo fra Palermo centrale e Punta Raisi, limitatamente ai collegamenti fra le seguenti località Palermo Centrale – Isola delle Femmine (no fermate intermedie) – Capaci – Carini Torre Ciachea – Carini – Piraineto – Punta Raisi. Dal 10 al 21 luglio, dalle 23:50 alle 3:55, invece, la circolazione ferroviaria sulla stessa tratta subirà alcune modifiche per consentire la realizzazione di alcune attività propedeutiche e complementari rispetto agli interventi.