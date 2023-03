Riesi, tra rigenerazione urbana e architettura moderna

A Riesi è in rampa di lancio il progetto Piazze per realizzare sul territorio urbano nuovi spazi destinati a una sempre maggiore e migliore fruizione da parte della collettività

RIESI (CL) – Sono state settimane molto importanti e di duro lavoro quelle appena trascorse all’interno del Comune, dove ha preso vita un rivoluzionario e importantissimo progetto urbanistico sviluppato in collaborazione con uno degli studi di architettura contemporanei più importanti a livello nazionale: il collettivo Orizzontale.

Nelle scorse settimane, è stato programmato e redatto un progetto che prenderà vita nei prossimi mesi chiamato Piazze. Esso è stato creato in collaborazione tra l’Ufficio dei Lavori pubblici del Comune e il giovane e talentuoso architetto Giuseppe Grant, facente parte del già citato collettivo Orizzontale, vincitore di Yap (Young architects program) indetto dal Museo Maxxi di Roma e dal MoMA Ps1 e premiato nel 2018 alla Biennale di Venezia dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il riconoscimento Giovane talento dell’architettura italiana per il migliore studio under 35 italiano.

Il progetto Piazze consiste nel dimostrare come poter realizzare, con una spesa minima di fondi pubblici captati dall’ufficio Lavori pubblici, un nuovo spazio pubblico relazionale intervenendo in sovrascrittura rispetto allo stato di fatto e potenziando quello che c’è già. Il progetto è realizzato secondo i criteri dell’Urbanistica tattica e dell’intervento minimo, ma permetterà in tempi brevi di dotare lo spazio urbano di attrezzature relazionali co-progettate e realizzate da ditte riesine, così da ottenere un impatto anche dal punto di vista economico per la comunità.

La realizzazione sarà affiancata da un programma di incontri e dibattiti aperti al pubblico, il cui obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nel lavoro che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sulla rigenerazione dello spazio pubblico. Il progetto verrà realizzato nei mesi di marzo e aprile ed è finanziato tramite un contributo assegnato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Speriamo che questo lavoro di comunicazione – ha dichiarato il sindaco Salvatore Chiantia – possa fornire importanti spunti a tutti cittadini per accrescere la consapevolezza e l’affezione per la Cosa pubblica. Il nostro assessore ai Lavori pubblici, Domenico Pistone, crede fortemente nella sperimentazione e nell’ibridazione dello spazio urbano”.

“L’intervento dell’architetto Grant e del collettivo Orizzontale – ha aggiunto – proietta infatti il comune di Riesi nella contemporaneità architettonica e progettuale europea. Infatti, il tema dei playground e dell’avviamento allo sport per i più giovani è in linea con i finanziamenti del Pnrr e tra i più discussi nelle accademie e tra gli studi internazionali”.

“Siamo felici – ha concluso il primo cittadino di Riesi – di sperimentare spazi nuovi non convenzionali con dei professionisti così giovani, che già hanno fatto conoscere la nostra città su riviste importanti come Domus”.