Rifiuti, affidata progettazione per impianto di compostaggio nel Catanese

Passi in avanti per l’impianto di compostaggio di Pantano D’Arci. L’opera, finanziata ma fermo al palo da tempo, sembra abbia avuto una accelerata.

Le parole del presidente della Srr

Lo afferma il presidente della Srr Catania Città Metropolitana, Francesco Laudani. “Stamane – scrive su Facebook – con i sindaci Angelo Pulvirenti e Marco Nunzio Rubino del cda della Srr Catania Area Metropolitana, alla presenza dell’assessore Regionale ai Rifiuti On.le Di Mauro Giovanni, è avvenuta stata la consegna ufficiale della documentazione definitiva relativa all”affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio della Srr Catania Area Metropolitana da sorgere nel Comune di Catania località Pantano D’Arci”.

Un impianto a servizio di 27 Comuni

L’impianto, una volta realizzato, dovrebbe assorbire i rifiuti organici prodotti dai comuni della Srr, sganciando così il sistema dalle incertezze delle aziende private. “Dopo anni di attesa – continua Laudani – finalmente un primo obiettivo raggiunto affinché in futuro la nostra Srr e quindi tutti i 27 Comuni potranno avere un impianto pubblico di compostaggio (umido). Questo rappresenta un primo passo che riguarda la progettazione con costi a carico della Regione Sicilia – conclude – ma sicuramente un motivo in più per portare avanti un importante progettualità che porterà notevoli benefici ai comuni”.

Foto di repertorio – L’impianto di Vittoria