Riposto, vigilia di solidarietà con il pranzo dalle Suore Pallottine

All’iniziativa, priva di colore politico, sono stati invitati l’amministrazione comunale di Riposto e il deputato all’Ars Davide Vasta.

Un Natale all’insegna del calore e della solidarietà. È questo il messaggio che l’associazione Officina Solidale lancia in occasione delle prossime festività con un ‘Pranzo di solidarietà’, in programma il 24 dicembre presso l’Istituto ‘San Vincenzo Pallotti’ di Riposto. L’obiettivo è ritrovare tutti insieme il vero spirito del Natale con un gesto concreto verso coloro che ne hanno più bisogno. “Ci avviciniamo alle feste natalizie che quest’anno, dopo anni segnati dalla pandemia, potremo tornare a trascorrere insieme alle persone care – dichiara Placido Laudani, presidente dell’associazione Officina Solidale – Non dobbiamo però dimenticare, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno, coloro che vivono difficoltà economiche o che sono soli. Per questo motivo con un gruppo di amici abbiamo pensato di organizzare un pranzo alla Vigilia di Natale, con la speranza di regalare un momento di gioia e serenità a chi è meno fortunato di noi”.

All’iniziativa, priva di colore politico, sono stati invitati l’amministrazione comunale di Riposto e il deputato all’Ars Davide Vasta. “Voglio ringraziare tutti coloro che, nonostante lo scarso preavviso, si sono subito dati da fare per raccogliere beni di prima necessità e fondi per l’iniziativa – prosegue il presidente dell’associazione – Abbiamo invitato tutti a dare il proprio contributo e chi volesse potrà farlo anche con poco, acquistando prodotti alimentari o donando altri beni utili che sarà possibile consegnare il 24 dicembre alle Suore Pallottine, in via Cavour 131 a Riposto. Voglio ringraziare – conclude Placido Laudani – l’amico Davide Vasta per essersi messo subito a disposizione, contattando e coinvolgendo la ditta che fornirà a proprie spese il pranzo, e le parrocchie di Riposto che hanno individuato i nostri graditi commensali”.