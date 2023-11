Risorse extraregionali, De Luca chiede audizione a Schifani: “Riassegnare delega a Falcone”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, invita il governatore a rivedere la sua posizione, riattribuendo la delega all'assessore.

In vista dell’esame parlamentare dei Disegni di legge di Bilancio e di Stabilità 2024-2026, il presidente di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha formalmente richiesto l’audizione in seconda commissione del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

La richiesta nasce dalla rilevanza delle risorse extraregionali nella programmazione della spesa, soprattutto per gli investimenti, e mira a ottenere un’esauriente analisi dello stato di attuazione di programmi e piani finanziati da tali risorse.

Il decreto della Regione

Con Decreto Presidenziale n. 407 del 22 giugno 2023, il presidente Schifani ha avocato a sé le competenze del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, revocando quelle precedentemente attribuite a Marco Falcone.

Tra gli invitati per l’audizione, oltre al presidente Schifani, sono inclusi l’assessore regionale dell’Economia, Marco Falcone, il dirigente generale del Dipartimento della programmazione, Vincenzo Falgares, il ragioniere generale della Regione, Ignazio Tozzo, e i sindaci dei Comuni capofila degli 8 Sistemi Intercomunali di rango urbano.

La richiesta di audizione riflette la necessità di garantire trasparenza e chiarezza nelle scelte di spesa e nell’utilizzo delle risorse extraregionali, fondamentali per lo sviluppo della Sicilia.

La lettera di De Luca a Schifani

“Appare quanto mai difficile – scrive Cateno De Luca in una lettera inviata anche a Schifani – cercare di intuire le motivazioni che sottostanno la decisione di avocare a sé la delega alla programmazione della presidenza della Regione, revocando quelle precedentemente attribuite all’on.le Marco Falcone, sia in considerazione dell’ottimo lavoro svolto sia in relazione alla non facilmente comprensibile decisione di separare due ambiti di fondamentale importanza, quali quello della gestione del bilancio regionale e quello della programmazione e gestione di tutte le risorse di provenienza extra-regionale, risorse che ad oggi rappresentano le maggiori risorse per investimento su cui può far affidamento la nostra Regione”.

“È più semplice intuire invece come i suddetti ambiti debbano essere governati in un’ottica di organicità in quanto essi hanno delle importantissime e reciproche refluenze l’uno sull’altro.

“Le chiedo dunque – conclude De Luca – nella mia qualità leader di Sud Chiama Nord e sulla scorta delle considerazioni più sopra espresse nonché in vista dell’imminenza dell’esame parlamentare dei Disegni di legge di Bilancio e di Stabilità per gli esercizi finanziari 2024-2026, di rivedere la Sua decisione, riattribuendo la delega degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione all’Assessore regionale dell’economia, on. Marco. Falcone.”, conclude De Luca.