Drammatico incidente, auto cappotta più volte: 2 morti e quattro feriti gravissimi

Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco

E’ di due morti e quattro feriti che versano in condizioni gravissime, tra cui un minorenne, il tragico bilancio di una tragedia automobilistica avvenuta a Roma. Stando a una prima ricostruzione, ieri sera, giorno 24 gennaio 2024, intorno alle 22 circa, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura. La Smart ForFour sulla quale era a bordo, salendo sul marciapiede ha finito per abbattere numerosi paletti di ferro ribaltandosi più volte. La folle carambola è finita contro un albero prima e poi contro una Ford Kuga parcheggiata sul marciapiede.

Due morti

Straziente la scena presentatasi sotto gli occhi dei soccorritori accorsi in pochi minuti. Nella Smart ForFour, i sei malcapitati, tutti egiziani, sono state trovati in strada, fuori dall’abitacolo, sbalzati durante il cappottamento. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni medici in borghese che passavano di lì. Poi il sopraggiungere di due ambulanze, dei vigili del fuoco e della polizia locale. Un uomo di 46 anni è morto sul colpo, un altro, un 20enne, è stato rianimato in strada per un’ora, ma non ce l’ha fatta neanche lui. Versano invece in gravi condizioni gli altri occupanti del mezzo trasferiti d’urgenza in ospedale.