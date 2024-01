Palermo, incidente in Corso Calatafimi: ferita donna caduta con scooter, traffico rallentato

Sarà la municipale a stabilire le cause del sinistro.

Incidente stasera, giorno 22 gennaio 2024, in corso Calatafimi a Palermo. Una donna, a bordo di un motociclo è stata caricata su un’ambulanza e trasportata precauzionalmente in ospedale. Fortunatamente, cadendo non ha riportato particolari conseguenze e le sue condizioni di salute sono buone.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La lunga arteria viaria del capoluogo siciliano, di per sè solitamente molto trafficata, causa incidente sta facendo registrare ulteriori rallentamenti alla viabilità. Sarà la municipale, allertata, a stabilire le cause del sinistro.