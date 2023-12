Violento scontro tra scooter all’uscita da scuola: morto studente 17enne

Ad assistere sconvolti al tragico impatto centinaia di studenti

Morire a soli 17 anni in seguito allo scontro tra due motorini. Il tragico destino tocca a uno studente di Civitavecchia che, nell’hinterland romano, rappresenta la 183esima vittima di questo 2023. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre per l’altro giovane – entrambi scooteristi, usciti poco prima dal vicino istituto superiore Marconi nella vicina via Bandita delle Mortelle -, fortunatamente nulla di grave.

Studenti sconvolti

Ad assistere sconvolti al tragico impatto centinaia di studenti usciti dall’istituto scolastico poco prima. Sono state le pattuglie della polizia municipale del comune portuale della provincia nord di Roma a intervenire intorno alle 13:30 di oggi in via Ascanio Fiori, luogo del sinistro.

Test alcolemici per l’altro scooterista coinvolto

Il ragazzo, residente a Civitavecchia è deceduto prima di poter essere soccorso dal personale del 118. Sotto choc l’altro scooterista, ricoverato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, che non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Per quest’ultimo test alcolemici e tossicologi di rito.