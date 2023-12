Violento incidente tra auto e moto: morto 41enne

Il terribile impatto non ha dato scampo al centauro che è spirato sul colpo

Ancora una tragedia lungo il Grande raccordo anulare di Roma, dove, questa mattina, a trovare la morte è un motociclista in seguito a un incidente avvenuto in carreggiata interna, fra Magliana e Pisana. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto, ed è stato talmante violento che, per il centauro – un uomo di 41 anni – non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

I soccorsi

L’incidente, verificatosi intorno alle 9:00 del 29 dicembre sula complanare dell’A90 (chilometro 60+200) ha richiesto la chiusura temporanea della rampa di immissione sulla autostrada A91 Roma-Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale Anas a lavoro per ripristinare la transitabilità appena possibile. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code – in aumento – tra le uscite Ostiense e Magliana.