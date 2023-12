Drammatico scontro tra due scooter a Catania: grave un centauro

Un bruttissimo incidente si è verificato nel pomeriggio alla rotonda Nesima a Catania: l'impatto avrebbe provocato un ferito grave

Un terribile incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17 a Catania. Il violento impatto ha coinvolto due mezzi a due ruote nei pressi della rotonda di “Nesima”. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Il sinistro ha visto uno scontro tra due veicoli a due ruote, con esiti gravi per uno dei centauri coinvolti. Il centauro, dopo lo scontro, è caduto rovinosamente a terra, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Centauri soccorsi e trasportati in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente sopraggiunte due ambulanze per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. Al momento, le autorità non hanno ancora divulgato informazioni sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte. Il personale medico sta attualmente impegnandosi nei soccorsi e nel valutare lo stato di salute dei feriti. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti nel traffico nel tratto interessato, rendendo necessarie misure per la gestione della circolazione e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.

