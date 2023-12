In moto contromano nel centro abitato, un arresto nel Siracusano

Il centauro, inseguito dai carabinieri, ha danneggiato l’auto dei militari che lo hanno raggiunto e bloccato

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni gravemente indiziato di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti

I militari hanno imposto l’Alt al conducente del motociclo che percorreva contromano una via del centro abitato nel comune di Priolo Gargallo, ma il centauro, invece di arrestare la marcia, si è dato a precipitosa fuga collidendo e danneggiando parzialmente l’auto dei carabinieri che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

Il provvedimento

Il 39enne, residente nel capoluogo aretuseo, è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria, nonché denunciato perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Il motociclo è stato sequestrato e il conducente sanzionato per circa 6mila euro, in quanto sprovvisto di assicurazione e per guida senza patente.