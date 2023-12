Siracusa, polizia denuncia titolare e socio centro scommesse

Particolare attenzione nell'accertamento dell’eventuale presenza di minori che, secondo la vigente normativa, non possono effettuare scommesse.

Centri scommesse di Siracusa nel mirino degli agenti di polizia. Causa mancanza della necessaria licenza è stato denunciato il titolare di un esercizio pubblico ed un suo socio. L’esercizio inquestione era un centro di raccolta scommesse sito nel centro del capoluogo aretuseo. I controlli si sono concentrati in quegli esercizi dove si accettano scommesse, sale gioco ed internet-point. Ciò in considerazione dell’allarme sociale che il fenomeno della “ludopatia” suscita nella società. Particolare attenzione nell’accertamento dell’eventuale presenza di minori che, secondo la vigente normativa, non possono effettuare scommesse.

Il sequestro

Nel corso delle verifiche, gli uomini diretti dal dott. Calì hanno accertato la presenza di elementi oggettivi che contraddistinguono l’attività di raccolta scommesse: insegna pubblicitaria posta all’esterno, installazione di computer utilizzati per la prenotazione delle scommesse e di apparecchiature informatiche e telematiche per effettuare le giocate, corredate di stampanti termiche per l’emissione delle relative ricevute. Sono state poste sotto sequestro delle ricevute di gioco, un report di scommesse effettuate per una settimana presso il suddetto locale e il palinsesto cartaceo delle giocate.