Addio a Rosa Calogero, una delle più anziane “nonnine” siciliane: aveva 107 anni

Rosa Calogero aveva 107 anni ed era la donna più anziana di Salice e una delle più anziane della provincia di Messina: i funerali nella chiesa del suo paese.

La città di Salice, comune situato nel nord della provincia di Messina, saluta Rosa Calogero: la “nonnina” aveva 107 anni ed è morta nel giorno della Vigilia di Natale.

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Salice.

Morta Rosa Calogero, la “nonnina di salice”

Rosa, madre di due figli, era molto conosciuta in paese ed era anche una delle donne più anziane della provincia di Messina. Una donna da record, che lo scorso 5 novembre aveva raggiunto il considerevole traguardo dei suoi 107 anni.

In quell’occasione, la “nonnina” aveva ricevuto anche la visita del sindaco di Salice Federico Basile e una targa del Comune, consegnata dalla consigliera comunale Antonella Feminò. Dopo aver vissuto ben due guerre mondiali (più, indirettamente, quella in corso in Ucraina) e la lunga battaglia del mondo intero contro il Covid, l’anziana si è spenta serenamente. Rimasta vedova nel 1986, ha affrontato la vita con forte spirito d’intraprendenza e incredibile lucidità. L’età – secondo le testimonianze di chi ha potuto conoscerla nel tempo – non le avrebbe mai impedito di continuare a sorridere e a elargire i suoi importanti consigli da donna saggia.

Diversi i messaggi di cordoglio dei cittadini di Salice, che negli anni avevano imparato a conoscere Rosa e a riconoscerla come membro stimato della comunità.

Fonte immagine: Salvatore De Maria – RTP Messina