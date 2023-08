Notte di San Lorenzo 2023, cosa fare in Sicilia: tutti gli eventi

Sono tanti gli eventi in programma in Sicilia in occasione della Notte di San Lorenzo. Ecco tutti gli appuntamenti.

La Notte di San Lorenzo ha da sempre ispirato scrittori, artisti, poeti e persino cantanti. È una notte considerata magica perché portatrice di buon auspicio e di situazioni favorevoli. La storia tra verità e leggenda vorrebbe che proprio il 10 agosto, la c.d. “notte di San Lorenzo”, ci siano le stelle cadenti. Ad ogni stella che cade, si può realizzare un desiderio.

Anni fa Jovanotti cantava: “Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri” riassumendo in breve cosa è per milioni di persone il 10 agosto: una notte per sperare, per sognare e per chiedere.

San Lorenzo 2023 Sicilia, tutti con gli occhi in cielo

Milioni di teste saranno con gli occhi verso il cielo per scovare le stelle cadenti in cui riporre le proprie richieste e tanti altri vivranno la notte di San Lorenzo 2023 in Sicilia come un’occasione per potersi divertire o partecipare ai numerosi eventi appositamente realizzati.

Infatti, da quando la notte di San Lorenzo è diventata un’opportunità per ritrovarsi e stare insieme, gli eventi nel segno delle stelle cadenti si sono moltiplicati. A tal proposito, ecco l’elenco di alcuni eventi che si terranno in Sicilia proprio il 10 agosto con tutti i dettagli e le informazioni necessarie.

San Lorenzo 2023 Sicilia, gli eventi

Notte di stelle, scienza e musica live – Sanlorenzo Mercato a Palermo

Grazie alla collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo, si potrà osservare il cielo con uno speciale telescopio alla scoperta di costellazioni e corpi celesti. Alle 20:30, l’astronomo e divulgatore Mario Guarcello aprirà la serata parlando di stelle cadenti, sistema solare ed eventi astronomici. A seguire, sarà la volta dell’osservazione al telescopio con il supporto e le competenze dell’astronoma Roberta Giuffrida. Infine, alle 21:30 i Colpa d’Alfredo, tribute band di Vasco Rossi, delizieranno i presenti suonando i brani che hanno segnato la storia del rocker emiliano.

Evento gratuito.

Parco Archeologico di Segesta – Calatafimi-Segesta (Tp)

Alle 21:30 nel Tempio di Segesta, gli operatori scientifici del Planetario di Palermo saranno a disposizione dei presenti per il riconoscimento degli astri con l’uso dei telescopi. Si potrà anche assistere in prima nazionale a una nuova edizione di “Afrodite Urania”, l’insonorizzazione d’ambiente live realizzata dal musicista Alfredo Giammanco e accompagnata dal racconto scientifico narrato da Marcello Barrale per la ricerca in cielo dello sciame di meteore. Ingresso a pagamento. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto)

“Sant’Elia Art Festival”

Presso la piazza Stenditore della borgata marinara, sarà possibile vivere la notte di San Lorenzo in un palco a cielo aperto con artisti di strada, colori, musica e spettacoli. Previsti laboratori e workshop per famiglie e bambini, esibizioni di artisti di strada, spettacoli di ombre. Dalle 19:00 il live di Kid Gamma e Swingrowers, e il Loda Club che chiude la serata con un dj set.

Ingresso gratuito.

“San Lorenzo a Misiliscemi”

Per l’occasione del 10 agosto, il territorio si anima con diverse iniziative. Al Lido Marausa, nella piazzetta Torre di Mezzo, dalle 20.00 del 10 agosto, esposizione e vendita artigianato con gli hobbisti di Labor et Expo e in contemporanea una mostra ed estemporanea dei pittori Michela Oddo, Gessica Bilello, Mary Grispi, Tore Di Girolamo, Alessia Costa, Giusy Pennelli, Giovanna Fazzino e Alessandro Maimone fotografo. Sul lungomare stand con prodotti gastronomici e birra artigianale. Al Molo Parrini, dalle 20.30, in programma “Il magico mondo dei bambini. Incontro con Spider Man, Minions e la Principessa” e alle ore 21.30 spazio alla Sicily Dixieland street Band. Infine, dalle 23.00 dj set anni ’80, ’90 e 2000 e open wine al Beach Bar. Contemporaneamente, si terrà la prima edizione del “Meteore Music festival” con dj set in spiaggia, dalle 19.00 e musica live. Ospite d’eccezione è Jaka, in concerto con la sua band The Elymians.

“Mish Mash Festival” alla settima edizione

Il Castello di Milazzo si riaccende con la settima edizione del Mish Mash Festival che ogni anno fa vivere emozioni e suggestioni attraverso la musica con panorami e location mozzafiato. Attesi i Nu Genea, tra i tanti ospiti. Per il 10 agosto, invece, è in programma un set tutto da ballare con Spiller, dj che ha fatto la storia della disco. Info e prevendite sul sito dell’evento.

“Mast Festival”: musica e arti visive a Scicli

Dal 10 al 13 agosto a Scicli si propongono performance musicali, esperienze artistiche ed attività di scoperta non convenzionale del territorio e dei luoghi e paesaggi eclettici. Si esibiranno: Indian Wells, Deena Abdelwahed, Sisters of Rave, il dj marocchino Amine K, la producer e performer modicana Knarzy, il duo italo-peruviano La Diferencia e Archivio Futuro, il progetto di Lorenzo BITW e Danilo Menna uscito per “La Tempesta Dischi”. Non solo musica, ma anche un workshop che prevede la realizzazione di una struttura aerostatica prodotta riciclando la plastica delle serre della zona di Ragusa, che viene messa in volo durante il festival per sensibilizzare su temi come il lavoro nero e il caporalato.

Per info visitare il sito dell’evento.

Non è notte di San Lorenzo in Sicilia senza i “Calici di Stelle”. Ogni anno, grazie ad una serie di sinergie tra i produttori di vini e le associazioni di riferimento, vengono realizzate manifestazioni in Cantine e borghi con la finalità di degustare vini e ammirare il cielo. In Sicilia, ci sono tantissimi eventi in tal senso. Di seguito, alcuni a cui non mancare.

“Calici di Stelle” allo Stand Florio: una cena d’autore con Feudo Disisa

Presso lo Stand Florio, storico edificio Liberty, dalle 20:30 in poi presso il Feudo Disisa si terrà una cena degustazione nel Giardino di Donna Franca di cinque prestigiose etichette che hanno fatto la storia dell’azienda monrealese. L’accompagnamento musicale sarà a cura di Sofia Ciringione e Nicolò Buffa.

“Calici di Stelle” a Casteldaccia

Le cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia confermano l’evento dell’estate promosso dal Movimento del Turismo del Vino. Si inizia alle 19:00. Si potranno visitare le Cantine, degustare sei specialità gastronomiche e una selezione di vini delle Tenute Duca di Salaparuta. Musica con i Musique du Role. Per questa edizione ai partecipanti è chiesto di indossare il colore azzurro che richiamate l’etichetta del vino “Duca Enrico”. Info e biglietti sui social dell’evento.

“Calici di stelle” a Corleone

Presso le Cantine Principe di Corleone sarà possibile passeggiare tra i vigneti, visitare la cantina e degustare a bordo piscina dei vini in abbinamento ai prodotti tipici del territorio corleonese.

“Calici di stelle” a Castiglione di Sicilia

È l’evento più atteso tra i paesi etnei. A cominciare dalle ore 21:00 si avrà la degustazione di vini nelle varie postazioni tra piazza Lauria e piazza Sant’Antonio, lungo un suggestivo percorso tra palazzi, castelli, chiese, vicoli. Diverse le postazioni musicali che allieteranno la serata e il pubblico alla ricerca di nuove etichette e cantine siciliane. L’evento, che si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, del Movimento turismo del Vino, da sempre rappresenta una preziosa vetrina promozionale per i vini in degustazione e le cantine, ma rappresenta anche una importante attrattiva turistica richiamando un pubblico delle grandi occasioni.

Tramonto dal Monte Castellazzo

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo, lungo il percorso che porterà ad ammirare il tramonto in prossimità di monte Castellazzo (2192 mt). Si visiterà il vecchio chalet dei fratelli Nicoloso, semi sepolto dalle lave del 1983. Il percorso risale lungo la strada sterrata in uso dalla funivia dell’Etna, in parte sulle lave del 2001 e del 1983. Partenza prevista alle ore 16:30 presso La Cantoniera (Rifugio Sapienza, Nicolosi). Trekking di livello medio facile 5 km a/r. Dislivello 250 m. Quota di partecipazione: solo trekking €15,00 (include trekking guidato, assicurazione, assistenza). Trekking e cena € 35,00 (include trekking guidato, assicurazione, assistenza, cena completa* ad esclusione delle bevande). Quota bambini €20,00 (con menù bambini dai 4 ai 12 anni).

Ypsigrock a Castelbuono

Dal 10 agosto al 13 agosto torna a Castelbuono Ypsigrock, un evento unico e originale che richiama ogni anno un pubblico internazionale in uno spicchio di Sicilia autentica. Ci sono già dei sold out per le esibizioni dei Full Festival Pass e dei day tickets.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: passeggiata serale al Bosco della Ficuzza

Falcon Walks organizza una passeggiata serale nel Bosco della Ficuzza, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, alle 18.30, con raduno in piazza Figurella 155 a Villabate. Rientro previsto per le 23:00. Si consiglia abbigliamento adatto e pranzo a sacco.

San Lorenzo in città: la Torre di San Nicolò apre le sue porte

Per la notte di San Lorenzo la Torre di San Nicolò all’Albergheria sarà aperta. Per raggiungere la terrazza panoramica della torre medievale, si attraversano le stanze Bifore e la ex Sala dell’orologio. In cima, lo staff di Terradamare parlerà dei monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò. Biglietto 5 euro intero.

“Archi d’estate” a San Biagio Platani

Dal 10 al 13 agosto torna la tradizionale manifestazione. Sette interventi artistici posizionati e visitabili lungo il corso Umberto I del piccolo comune agrigentino famoso per gli Archi di Pasqua.

Concerti

Numerosi i concerti previsti per la notte di San Lorenzo in tutta la Sicilia. Il 10 agosto presso il Teatro Antico di Taormina si esibirà Gianni Morandi per una delle date siciliane del Go Gianni Go Tour. Sotto lo stesso cielo, ma al Giardino Corallo a Messina ci sarà “Emozioni.

Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” con Mogol e Gianmarco Carroccia. Sulla scalinata di Noto, invece, con il suo “Ci vuole un fiore tour” canterà Francesco Gabbani. A Montevago canteranno Le Vibrazioni, A Sambuca di Sicilia Mario Biondi e a Palazzolo Acreide gli Archimué.