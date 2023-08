Notte di San Lorenzo 2023, dove vedere le stelle cadenti in Sicilia

Manca pochissimo per la Notte di San Lorenzo. Ecco dove ammirare le stelle cadenti in Sicilia.

La Notte di San Lorenzo 2023 è ormai alle porte e, come ogni anno, anche in Sicilia si ripete il classico appuntamento con le cosiddette stelle cadenti che rischiarano il cielo durante le sere d’estate.

Notte di San Lorenzo 2023, come vedere le stelle cadenti

Comunemente, la data designata per assistere al “passaggio” delle stelle è quella del 10 agosto, ma il fenomeno è ugualmente visibile tra la prima e la seconda settimana del mese.

Nella nostra Isola sono tanti i punti dove risulta possibile ammirare questo meraviglioso fenomeno. La condizione fondamentale è quella di riuscire a trovare un luogo poco illuminato e dove è possibile ammirare il cielo in tutta la sua ampiezza. Ecco, di seguito, qualche location da raggiungere in giro per la Sicilia.

Notte di San Lorenzo 2023, le location migliori in Sicilia

Palermo

Se vi trovate a Palermo o in provincia, alcuni punti ideali per assistere alle stelle cadenti possono certamente essere monte Pellegrino e la riserva di Capo Gallo, alle porte del capoluogo siciliano ma al riparo dalle luci della città. E se volete approfittare della tecnologia, è raccomandato un salto al Parco Archeologico di Monte Iato, dove per giovedì 11 agosto è in programma l’osservazione astronomica “Stelle cadenti, la notte delle Perseidi” attraverso i telescopi.

Messina

A Messina e provincia la spiaggia di Letojanni e l’altopiano dell’Argimusco sono le zone migliori per ammirare il cielo. Ottime anche le alternative di monte Dinnamare, così come il lungomare e la spiaggia di Santa Margherita, nel capoluogo peloritano.

Catania

A Catania e provincia non mancano di certo i posti per godersi al meglio la Notte di San Lorenzo. La spiaggia di Fondachello (Mascali) è una delle location privilegiate, così come quelle di Riposto, Playa e San Giovanni Li Cuti. È possibile ammirare le stelle cadenti anche sull’Etna all’Osservatorio Astrofisico di Serra la Nave.

Siracusa

Per quanto concerne la zona di Siracusa, predilette sono l’isola di Ortigia, la spiaggia di Marianelli e la riserva naturale di Vendicari. Tradizionale, poi, la visita alla Riserva naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Per chi risiede a Ragusa e provincia, il punto migliore per assistere alle stelle cadente è certamente la spiaggia di Marina di Ragusa, tra le più rinomate dell’Isola.

Agrigento

Anche nell’Agrigentino si consigliano le location naturali, come la riserva naturale di Torre Salsa e la riserva naturale di Monte Cammarata. Se si vogliono coniugare astrofisica e cultura, non può mancare una visita al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Trapani

A Trapani e provincia una buona scelta per ammirare le stelle cadenti di San Lorenzo possono essere la riserva dello Zingaro e le Saline di Marsala.

Enna

Nella provincia di Enna il luogo migliore è rappresentato dalla zona di Troina, precisamente da contrada Sambuchello e dal lago di Ancipa, sui monti Nebrodi.

Caltanissetta

A Caltanissetta, infine, la postazione prediletta è certamente quella dell’Osservatorio Astronomico Di Montedoro.

Foto di Achim Kleist da Pixabay