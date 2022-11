Sanremo giovani, scelti i 12 finalisti: c’è anche un rapper palermitano

La kermesse si svolgerà il 16 dicembre in diretta su Rai Uno, Rai Play e in diretta audio su Rai radio due

Tutto è pronto per la nuova edizione di Sanremo Giovani. Si sono infatti completati, dopo tre mesi di audizioni, le selezioni. La commissione ha ascoltato 1263 brani dal vivo, con artisti che si sono esibiti sia in Rai che in Area Sanremo. Insieme ad Amadeus, la commissione musicale della Rai ha selezionato gli ultimi quattro cantanti che vanno a completare il quadro finale dei giovani artisti che si contenderanno la vittoria finale.

I primi 8 concorrenti erano già stati annunciati dopo le audizioni a Roma del 4 novembre. Il 16 dicembre, in diretta su Rai 1 e Rai Play, al Teatro del Casinò della città dei fiori ligure, si svolgerà la kermesse che decreterà i tre vincitori, i quali saranno inseriti nella categoria big del Festival di Sanremo. La serata sarà anche trasmessa su Rai Radio Due, partner ufficiale del festival.

Di seguito i 12 finalisti di Sanremo Giovani