Sanremo: Mr.Rain con “Supereroi” ai vertici classifiche Spotify, Amazon, Apple e iTunes

Mr.Rain con il brano ‘Supereroi’ (Warner Music Italy), arrivato terzo al Festival di Sanremo, è la rivelazione indiscussa del Festival, scalando tutte le classifiche fin dalla sua prima esibizione che rimane la più vista con oltre 14milioni di visualizzazioni. Mr.Rain, l’artista multiplatino, nel giro di pochi giorni, è ai vertici di tutte le classifiche di Spotify, Amazon, Apple e iTunes, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto a livello globale e al n.76 nella Global Chart di Spotify, tra i brani più ricercati su Spotify e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio.

In tour a partire da aprile

Mr.Rain sarà anche in tour a partire da aprile, un tour prodotto e organizzato da Colorsound e già sold out, cui si aggiunge una seconda data al Fabrique di Milano, il 2 maggio: biglietti disponibili a partire dalle 15.00 di domani su Ticketone e Dice. Mr.Rain sarà il 6 aprile al Viper Club di Firenze, il 14 aprile al Demodè di Bari, il 19 aprile al Teatro Concordia di Venaria (To), il 2 e il 3 maggio al Fabrique di Milano, il 27 giugno nella Cavea del Parco della Musica di Roma.