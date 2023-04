Elly Schlein a Catania per Maurizio Caserta, la sua “ricetta” per il rilancio della città etnea

Il segretario del Partito Democratico a Catania: "Per Catania una visione di futuro che punti sulla giustizia sociale e lotta alle diseguaglianze. Rilancio occupazionale ed economico di qualità"

Una lunga giornata, in giro per l’Isola, quella della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Dopo essere stata a Palermo per commemorare Pio La Torre, e poi nel pomeriggio a Ragusa e Siracusa, intorno alle ore 19.30 la segretaria PD è arrivata nel capolouogo etneo per sostenere la candidatura a Sindaco di Maurizio Caserta.

Schlein: “Per Catania una visione di futuro che punti sulla giustizia sociale”

Nell’incontro con i giornalisti Elly Schlein ha dichiarato: “Domani il Governo porta in Consiglio dei Ministri un decreto che hanno chiamato “Lavoro” e dovrebbe chiamarsi “precarietà e povertà”, perché hanno scelto di estendere il ricorso ai contratti a termine. Vorrei che venissero qui, in mezzo ai giovani che fanno i conti con contratti che dureranno pochi mesi e non sanno se li avranno ancora il giorno dopo. Vogliamo proporre un’idea diversa, anche qui a Catania”.

Proprio per la città etnea Elly Schlein, ha proposto la sua idea di rilancio per Catania, sostenendo il candidato sindaco, Maurizio Caserta: “Cura della comunità, rilancio occupazionale ed economico della città, basato su criteri della qualità. Prospettive di lavoro futuro per i giovani di questa città, creare qui opportunità di lavoro, impresa e occupazione. Rilancio economico per le tante realtà commerciali che hanno fatto fatica in questi anni di pandemia o che hanno chiuso definitivamente”.

“Una visione del futuro per questa città – conclude Elly Schlein – che punti su giustizia sociale e lotta alle diseguaglianze”.

video di Melania Tanteri